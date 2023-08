F1 : Schumacher détrôné par Hamilton ?

Benjamin Labrousse

Au sortir d’un Grand Prix des Pays-Bas palpitant, les pilotes prennent la direction de Monza où se tiendra le mythique Grand Prix d’Italie. Présente au calendrier du championnat du monde depuis 1921, cette course a vu de nombreuses légendes triompher. Légendes parmi lesquelles figurent notamment Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Si la victoire semble promise à Max Verstappen, « King Lewis » pourrait dépasser l’Allemand et ses 5 succès à Monza en cas de succès cette année. Retour sur les pilotes avec le plus de Grand Prix d’Italie remportés en carrière.

Michael Schumacher et Lewis Hamilton : 5 victoires

Lewis Hamilton pourrait ainsi détrôner Michael Schumacher en Italie. Au fil des années, le « Baron Rouge » avait fait de l’Autodrome de Monza son terrain de jeu. Toutefois, Schumi n’aura jamais réussi à s’imposer lors de deux années consécutives, à la différence d’Hamilton, qui réalisera le doublé en 2014 et 2015, et en 2017 et 2018. Victorieux en 1996, 1998, 2000, 2003, la légende allemande de Ferrari annoncera sa retraite en fin de saison après avoir acquis son 5ème titre à Monza en 2006. À noter que pour son premier succès à Monza en 2012, Lewis Hamilton s’imposera devant deux pilotes actuels : Sergio Perez (alors chez Sauber) et Fernando Alonso (alors chez Ferrari).

Nelson Piquet : 4 victoires

Tout comme Lewis Hamilton, Nelson Piquet aura réussi un doublé en 1986 et 1987. Le Brésilien, triple champion du monde aura véritablement dominé le Grand Prix d’Italie lors des années 80. Vainqueur également lors de l’édition 1983 à Monza, Nelson Piquet possède la particularité d’être le seul pilote de l’histoire à s’être imposé lors de ce Grand Prix, mais du côté d’Imola. En effet, l’édition 1980 remportée par le Brésilien avait exceptionnellement été déplacée en Émilie-Romagne.

Du beau monde avec 3 victoires

Derrière, plusieurs pilotes se sont également distingués en Italie avec 3 victoires à Monza. C’est le cas de Sebastian Vettel (2008, 2011, 2013), de Rubens Barrichello (2002, 2004, 2009), ou encore d’Alain Prost en 1981, 1985 et 1989. Lors de cette édition, Alain Prost qui vient d’annoncer sa signature chez Ferrari pour la saison 1990, est acclamé par la foule de Monza.