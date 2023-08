F1 : Hamilton dans le dur, les coupables désignés

Benjamin Labrousse

Désireux de remporter une 104ème victoire en carrière, Lewis Hamilton a vécu une véritable déception ce samedi lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Auteur seulement du 13ème temps, la légende de 38 ans s’élancera 10 positions derrière son coéquipier George Russell. Après ces qualifications, « King Lewis » a pointé du doigt les pneus de sa monoplace.

Cette saison, Lewis Hamilton n’a pas réussi à renverser Max Verstappen. Le légendaire pilote britannique, 4ème au niveau du classement du championnat du monde juste derrière Fernando Alonso, n’a pas réussi sa qualification et s’élancera depuis la 13ème place ce dimanche.

«Les pneus ont surchauffé !»

« J’ai fait deux tours rapides avant la fin de la Q2 et les pneus ont surchauffé », affirme Lewis Hamilton dans des propos relayés par l’Auto Journal. « Donc je n’ai pas pu améliorer mon temps dans le dernier tour. J’ai aussi eu des soucis d’équilibre, la voiture était très instable. Cela allait en Q1 mais plus en Q2. George a pris une autre direction que moi avec les réglages et cela semble aller mieux pour lui à en juger par sa position sur la grille ! Lorsque la voiture sera chargée en essence, j’espère que nous pourrons progresser dans le peloton et regagner des positions. Ce n’est pas une piste facile pour dépasser, mais demain est un nouveau jour et je ferai de mon mieux » .

«Je suis content de m'être rafraîchi les idées»