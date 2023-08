F1 : Révolution chez Alpine, Mercedes ne comprend pas

Hugo Chirossel

Très loin de ses objectifs à la mi-saison, Alpine a décidé de faire de gros changements en interne. Après le PDG Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, directeur d’équipe, et Alan Permane, directeur sportif, ont eux aussi été mis à la porte. En ce qui concerne le dernier nommé, Toto Wolff a avoué ne pas comprendre pourquoi l’écurie française avait décidé de s’en séparer.

Luca de Meo a décidé de trancher dans le vif. Face aux mauvais résultats d’Alpine cette saison, le directeur général de Renault a fait le choix d’effectuer de grands changements en interne. C’est d’abord le directeur général d’Alpine qui a été remercié, Laurent Rossi, suivi du directeur d’équipe, Otmar Szafnauer, et du directeur sportif, Alan Permane.

« Vous ne devriez pas mettre quelqu’un avec autant d’expérience à la porte »

Concernant Alan Permane, Toto Wolff ne comprend qu'Alpine ait pu se séparer d'un tel élément : « Alan est une constante en Formule 1. Il est l’un des ingénieurs en chef les plus anciens du sport et possède certainement beaucoup de connaissances et d’expérience. Pourquoi Alan a été si soudainement écarté, je ne le sais pas. Je ne connais pas les détails du changement de management chez Alpine. Ils ont beaucoup de gens très respectables et un personnel de haut niveau, mais vous ne devriez pas mettre quelqu’un avec autant d’expérience à la porte », a déclaré le patron de Mercedes, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Binotto bientôt chez Alpine ?