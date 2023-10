F1 : Perez a pris sa décision pour son avenir

Arnaud De Kanel

Sergio Perez s'est fait prendre à son propre jeu. A vouloir contester le leadership de Max Verstappen chez Red Bull, le Mexicain a craqué sous la pression et se retrouve désormais menacé pour son avenir. Il sera bien au volant de la monoplace autrichienne en 2024 et ne compte pas prendre sa retraite de sitôt.

Être coéquipier de Max Verstappen n'est pas un métier simple, c'est même le « métier le plus difficile en Formule 1 » selon Sergio Perez. Le Mexicain sait de quoi il parle. Après avoir tenté de disputer le titre à son coéquipier, il s'est totalement écroulé depuis le GP de Miami. Une longue descente aux enfers qui l'a obligé à faire appel à un coach mental qui a su le remobiliser. Désormais, Perez se sent prêt à de nouveau jouer le titre l'année prochaine et surtout à terminer sa carrière chez Red Bull.

«J’ai de nouveau la conviction que je peux prétendre au titre mondial»

« Au début de la saison, la voiture me convenait parfaitement. Mais les voitures évoluent au cours de la saison. Après Miami, les choses se sont dégradées. J’avais une voiture différente qui ne me convenait pas aussi bien. Ensuite, j’ai échoué plusieurs fois en Q3, ce qui a fait chuter ma confiance. J’ai repris confiance en moi lorsque j’ai réalisé que j’avais gagné des courses par mes propres moyens en début d’année. J’ose dire que je suis à nouveau à 100 %. Et j’ai de nouveau la conviction que je peux prétendre au titre mondial l’année prochaine », a déclaré Sergio Perez dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Malgré différentes rumeurs, il dément vouloir se retirer des circuits.

«Je ne me retirerai jamais sur un échec»