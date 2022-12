F1 : Ocon craint une catastrophe en 2023

Arthur Montagne

Pour 2023, la FIA va procéder à de nouveaux bouleversements dans son règlement. Ainsi, l'utilisation des couvertures chauffantes pour les pneus va être réduite avant de totalement disparaître en 2024. L'objectif est d'avoir un impact sur les coûts énergétiques en F1. Mais Esteban Ocon craint de l'impact que cela pourrait engendrer sur la sécurité des monoplaces.

D'ici 2030, la Formule 1 a pour ambition de réduire sa consommation d’énergie et de devenir neutre en émissions de carbone. Un défi colossal qui passe donc par des changements progressifs dès 2023. C'est ainsi que la saison prochaine, les écuries seront limités dans leur utilisation des couvertures chauffantes pour les pneus. L'objectif étant qu'elles disparaissent dès 2024. Le gain énergétique serait important, mais Esteban Ocon affiche sa crainte de devoir se lancer avec des pneus froids, notamment sur des pistes sur lesquelles la températures n'est pas importante.

«Disons que ça ne correspond pas à la philosophie de la F1»

« Nous avons procédé à un test à Austin durant un weekend où il faisait chaud. C’est une piste énergivore et nous nous améliorions à chaque tour, mais nous étions très loin du rythme durant le tour de sortie des stands. C’était comme piloter sur de la glace durant les premiers virages. Disons que ça ne correspond pas à la philosophie de la Formule 1. Vous pouvez oublier les undercut et toute décision stratégique car il nous faudra trois à quatre tours pour mettre les pneus en température, c’est donc assez ennuyeux », explique-t-il dans un premier temps dans des propos rapportés par Netxgen-auto.com avant d'aborder les risques.

Ocon a peur pour la sécurité