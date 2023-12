F1 : Il veut signer avec Ferrari et fixe un ultimatum

Jean de Teyssière

Chez Ferrari, la trêve hivernale va rimer avec négociation de contrat. Carlos Sainz, le pilote espagnol, va entamer sa dernière année de contrat avec la Scuderia et espère pouvoir vite prolonger avant le début de la saison. Ferrari a jusqu'au 2 mars 2024 pour trouver un accord avec son pilote, c'est en tout cas le souhait de ce dernier.

Carlos Sainz a marqué l'histoire de la Formule 1 en 2023 en étant l'unique pilote hors Red Bull à avoir réussi à remporter un Grand Prix. À Singapour, l'Espagnol a décroché la pole position avant de s'imposer. Mais le coéquipier de Charles Leclerc est en fin de contrat la saison prochaine et des discussions pour une prolongation sont déjà en cours.

«Je n'aimerais pas commencer la saison sans connaître ma future destination»

Lors d'un évènement organisé par ses sponsors à Madrid, Carlos Sainz a évoquer la question de la prolongation de son contrat, dans des propos relayés par Motorsport : « Mon objectif est de commencer 2024 en sachant où je vais courir en 2025. Je n'aimerais pas commencer la saison sans connaître ma future destination. Ma priorité est de rester chez Ferrari pour de nombreuses années encore. Je suis très heureux, les deux parties sont très heureuses et l'objectif est de continuer, mais nous devons nous mettre d'accord et nous avons ces trois mois jusqu'à la prochaine course pour parvenir à cet accord. »

«Il est évident que je veux renouveler mon contrat»