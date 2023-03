F1 : Il fait une énorme annonce, Verstappen est prévenu

Hugo Chirossel

Alors que la saison de Formule 1 vient à peine de reprendre, Red Bull est d’ores et déjà annoncé comme le grand favori. La domination de l’écurie autrichienne lors du Grand Prix de Bahreïn a mis un sacré coup derrière la tête de ses concurrents. Difficile pour le moment de voir un pilote capable d’aller concurrencer Max Verstappen. Peut-être son coéquipier ? Antonio Pérez y croit.

« Nous sommes loin de Red Bull, donc nous devons faire des efforts et comprendre ce qu'ils ont trouvé pendant l’intersaison parce qu'ils sont sur une autre planète en termes de rythme de course . » Principal concurrent de Max Verstappen la saison passée, Charles Leclerc et Ferrari sont bien moins optimistes cette année. Il faut dire que Red Bull a impressionné le week-end dernier à Bahreïn, à l’occasion du premier Grand Prix de 2023.

F1 : Alpine fait une annonce sur Ocon, Gasly va halluciner https://t.co/gVG8oFy8tW pic.twitter.com/EYAlffHjNr — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Qui pour concurrencer Verstappen ?

Max Verstappen s’est imposé sans encombre sur le circuit de Sakhir, devant son coéquipier Sergio Pérez. Il faudra attendre la suite de la saison pour tirer des conclusions, mais pour le moment le Néerlandais semble lancé vers un troisième titre de champion du monde consécutif. À moins que le Mexicain sorte de son rôle de coéquipier idéal et vienne titiller le Néerlandais. D’après les propos de son père, Antonio Pérez, c’est son ambition.

« Je ne reviendrai pas au Mexique tant que je ne serai pas champion du monde »