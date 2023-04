F1 : Il clashe Mercedes, Hamilton ne va pas apprécier

La rédaction

Mercedes et Lewis Hamilton n'ont pas commencé la saison comme c'était espéré. Incapable de monter sur les deux premiers podiums de l'année, le pilote britannique a rectifié le tir en finissant à la deuxième place en Australie. Une place qui montre les progrès de Mercedes même si certains membres du paddock les voient encore en difficulté.

Devant la domination sans partage de Red Bull durant ce début de saison avec une victoire lors des trois premiers Grand Prix, les pilotes et les écuries tentent de savoir comment il est possible d'en être arrivé là. Et Lando Norris, pilote pour McLaren estime que son écurie n'est pas la seule à être en difficulté et pointe du doigt le travail effectué par Mercedes ces dernières années.

« Pas un travail facile pour Mercedes »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lando Norris, le pilote McLaren estime que la situation dans laquelle est Mercedes n'est pas facile : « Ce n’est pas un travail facile pour une équipe comme Mercedes qui a gagné ces dernières années. Elle avait l’une des voitures les plus dominantes de l’histoire de la F1 et maintenant, elle est peut-être la quatrième meilleure équipe sur la grille, se faisant battre par une équipe clients. Je pense que cela montre à quel point il est difficile et compliqué de faire les choses correctement. Cela montre également que nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation. Mais quand vous voyez le saut qu’Aston a fait, cela vous donne évidemment de l’espoir que les gens sont capables de faire ces sauts. »

« Mercedes n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire »