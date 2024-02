F1 - Hamilton : Chassé par Ferrari, il se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

La saison 2024 de Formule 1 a débuté avec une énorme bombe... pour 2025. En effet, l'an prochain, Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari, où il sera le coéquipier de Charles Leclerc. Par conséquent, il est d'ores et déjà acté que Carlos Sainz Jr va disputera sa dernière saison avec la Scuderia en 2024. Quid maintenant de l'avenir de l'Espagnol ? Le principal intéressé a répondu à la question.

Toujours en quête d'un 8ème titre de champion du monde pour enfin se démarquer de Michael Schumacher, Lewis Hamilton pourrait aller le décrocher... chez Ferrari. En effet, cette saison 2024 de Formule 1 est la Last Dance du Britannique chez Mercedes. Ça a d'ores et déjà été officialisé, la saison prochaine, Hamilton rejoindre la Scuderia où il fera la paire avec Charles Leclerc. Carlos Sainz Jr, aujourd'hui chez Ferrari, en fera alors les frais puisqu'il ne continuera pas l'aventure avec l'écurie italienne la saison prochaine, laissant ainsi sa place à Lewis Hamilton.

« Mon futur est clair, je ne serai plus chez Ferrari en 2025 »

Si Carlos Sainz Jr a encore cette saison 2024 à disputer avec Ferrari, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait pour 2025. Les rumeurs circulent à propos de la victime du transfert de Lewis Hamilton. Rapporté par RMC , l'Espagnol a été interrogé sur son avenir et il a alors expliqué : « Je pense que c'est très clair, mon futur est clair, je ne serai plus chez Ferrari en 2025 donc je dois être vraiment concentré sur 2024 pour essayer d'avoir les meilleures performances. On doit pousser ensemble et essayer d'être le plus compétitif possible cette saison. Je pense qu'il faut aider dans le développement de la voiture évidemment. Ce n'est pas parce que je ne serai pas en 2025 qu'ils ne m'intègrent pas au projet. Je vais donner tout ce que je peux ».

« Je parle à toutes les équipes »