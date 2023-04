F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le crash improbable de Verstappen

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018 a été marqué par un incident entre les coéquipiers de Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo, qui a éclipsé le reste de la course. L'incident s'est produit lors du 40ème tour de la course, alors que les deux pilotes étaient en train de se battre pour la quatrième place.

Elevé très tôt au rang de leader, Max Verstappen assume son statut et ne se laisse jamais marcher sur les pieds par ses coéquipiers. En 2018 à Bakou, il l'avait encore démontré. Il bataillait avec son coéquipier Daniel Ricciardo pour la quatrième place. Lorsque l'Australien avait tenté de le doubler, il s'était rabattu violemment, causant un crash qui aurait pu être évité.

[RETOUR À BAKOU 🇦🇿]De l’eau dans le gaz chez Red Bull en 2018… 💥 Un Grand Prix qui aura eu un impact sur la suite de la carrière de Daniel Ricciardo 👀 pic.twitter.com/EihAvZk1pt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 19, 2023

Ricciardo percute Verstappen, Red Bull au tapis

C'est au 40ème tour de course que le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018 va virer au cauchemar pour Red Bull. Dans la ligne droite, Max Verstappen sait que Daniel Ricciardo s'apprête à le dépasser grâce à l'aspiration. Pour défendre sa position, le Néerlandais commet l'irréparable. Il bloque une première fois l'Australien qui se ravise et décide d'attaquer à l'intérieur. Dans le rétroviseur, Verstappen aperçoit la manoeuvre de son coéquipier et change une nouvelle fois de trajectoire alors que c'est pourtant interdit car les pilotes entraient dans une zone de freinage. Ricciardo tenta tant bien que mal de ralentir sa monoplace, en vain. Son train avant n'a plus d'appui, la collision est alors inévitable. Ricciardo percute Verstappen par l'arrière et les deux Red Bull finissent leur course en dehors de la piste. Adrian Newey n'en revient pas, il décide de quitter le muret des stands immédiatement. La guerre est déclarée.

«Je me suis dit 'Allez vous faire foutre, les gars'»