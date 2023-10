F1 : Fiasco chez Mercedes, il déballe tout

Pierrick Levallet

Cette saison, Mercedes est encore un peu juste pour pouvoir se battre avec Red Bull. Lewis Hamilton et George Russell font néanmoins de leur mieux pour décrocher des podiums. Cependant, le coéquipier du septuple champion du monde fait plus d'erreurs qu'avant au sein de l'écurie allemande et a donc tenu à s'expliquer.

Écurie dominante de la F1 il y a encore trois ans, Mercedes traverse désormais une période plus délicate. Lewis Hamilton et George Russell luttent pour essayer de décrocher des podiums mais ne sont pas vraiment en mesure de se battre pour des victoires contre Max Verstappen. D’ailleurs, le pilote de 25 ans semble un peu moins à l’aise avec sa Mercedes cette saison. Le coéquipier du septuple champion du monde fait plus d’erreurs, dont deux qui lui ont coûté des podiums à Monaco et à Singapour. De ce fait, George Russell a tenu à s’expliquer.

«Il s’agit de dépasser les limites»

« Il y a certainement une raison pour chacune d’entre elles, et c’est simplement le fait de pousser à la limite. Dans les deux cas, il s’agit de dépasser les limites et d’essayer d’en extraire plus que possible. Lorsque je regarde les années où j’ai gagné des championnats en formules de promotion ou en karting, j’étais vraiment le pilote qui ne cessait d’obtenir des résultats. C’est un jeu à long terme, et c’est ce que j’ai fait l’année dernière également. Cette année, nous lançons un peu plus les dés et nous visons vraiment des grands résultats. Vous l’avez vu à Singapour, à Zandvoort en restant en pneus slicks sur une piste humide, nous nous sommes évidemment trompés mais c’est une autre raison pour laquelle je me surpasse » a d’abord confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Vous êtes toujours à la recherche de mieux»