F1 : Ça tourne au fiasco chez Ferrari, le boss calme tout le monde

Arnaud De Kanel

A la mi-saison, l'heure est au bilan pour les 10 écuries du paddock. Du côté de chez Ferrari, un sentiment de déception prend logiquement le dessus sur les analyses. L'écurie italienne se retrouve dans le viseur mais Frédéric Vasseur appelle au calme.

Arrivé à la tête de Ferrari pour succéder au très critiqué Mattia Binotto, Frédéric Vasseur connait des débuts compliqués. Son bilan est pire que celui de son prédécesseur au même stade la saison passée. Charles Leclerc et Carlos Sainz sont largués au classement de ce championnat du monde 2023 et le Français se retrouve au centre des critiques. Il a donc lancé un appel au calme.

«Être équilibrés dans le jugement et les émotions»

« Nous devons rester calmes, sans nous exciter aujourd’hui ni être déprimés lorsque les choses ne vont pas aussi bien. Nous devons être équilibrés dans le jugement et les émotions. Lors de la réunion d’après-course à Budapest, il a semblé à beaucoup que c’était la fin du monde, que McLaren volait et que nous ne savions pas comment faire notre travail. Sept jours plus tard, à Spa, tout a changé. McLaren a eu du mal en course et nous sommes devant. Nous devons rester calmes et affronter notre travail, Grand Prix après Grand Prix, avec le bon esprit, en travaillant nos limites. La concurrence est très serrée, il suffit d’un rien pour perdre les deux dixièmes qui vous font passer de la deuxième à la onzième position », a lâché Frédéric Vasseur pour Autosprint . Selon lui, la trêve arrive à point nommé pour Ferrari.

«Il reste encore beaucoup à faire»