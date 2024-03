F1 : Aston Martin fait une annonce, Alonso va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un premier rendez-vous décevant, Aston Martin espère bien rapidement redresser la barre. Mike Krack, la patron de l'écurie britannique, est toutefois optimiste quant à la capacité de son équipe à développer rapidement l'AMR24 et offrir à nouveau une monoplace capable de jouer le podium à Fernando Alonso.

2024 n'a pas aussi bien début que 2023 pour Aston Martin qui avait lancé sa saison par un magnifique podium de Fernando Alonso à Bahreïn. Mais cette année, le premier rendez-vous de la saison a été bien moins palpitant. Malgré un magnifique tour en qualification, l'Espagnol n'a pu faire mieux que neuvième, devant Lance Stroll. En rythme de course, Aston Martin était donc derrière Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren, mais largement devant les autres écuries. L'écurie de Silverstone se retrouve donc dans une espèce de no man's land. Mais contrairement à la saison dernière, Mike Krack est persuadé que le développement de l'AMR24 sera réussi.

F1 : Le clan Alonso s'active en coulisses, coup de tonnerre à venir ? https://t.co/ZRaVi0Qpit pic.twitter.com/p3hKFLYpMj — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Aston Martin est optimiste pour le développement de sa monoplace

« Nous voyons un développement encourageant. Cela me rend confiant. Pour Djeddah, nous aurons quelques petits développements pour améliorer la voiture. Et nous espérons que nous pourrons être plus proches. Ensuite, nous verrons si Fernando peut faire un autre tour comme vendredi, ce qui nous aidera à progresser davantage. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi souvent mesurés par rapport aux podiums de l’année dernière. Mais c’était plus une question de classement que de rythme », assure le patron d'Aston Martin dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«C'est une très bonne base de référence»