F1 : Alonso pénalisé, une injustice est révélée

Publié le 23 juin 2022 à 20h35 par Arthur Montagne

Malgré un excellent week-end lors du GP du Canada, Fernando Alonso n'a terminé que neuvième de la course après avoir écopé d'une pénalité de 5 secondes. Une sanction qui faisait suite à une défense trop agressive sur Valtteri Bottas. Mais Romain Grosjean estime que cette pénalité est injuste et qu'il faudrait laissait les pilotes se battre.

Malchanceux depuis le début de saison, Fernando Alonso a toutefois confirmé qu'il était toujours aussi talentueux. Très rapide à Montréal, le double champion du monde a décroché la deuxième place lors des qualifications. Depuis 2012 et sa pole position lors du Grand Prix d'Allemagne, Fernando Alonso ne s'était plus élancé depuis la première ligne. Cependant, en course, l'Espagnol n'a pas réussi à bonifier son excellente qualification puisqu'il a terminé seulement neuvième au Canada. Septième sur la ligne d'arrivée, le pilote Alpine a été pénalisé de 5 secondes après la course ce qui l'a donc fait reculer de deux places, profitant aux deux Alfa Romeo. La FIA avait reproché à Fernando Alonso d'avoir zigzagué en pleine ligne droite pour défendre sa position face à Valtteri Bottas. « Entre les virages 10 et 12, lors de l’avant-dernier tour de la course, la voiture 14 a effectué des changements de direction répétés pour se défendre contre la voiture 77, qui a dû relâcher l’accélérateur à un moment donné et a brièvement perdu sa dynamique. Tout en prenant note de l’argument du pilote qui affirme qu’à aucun moment la voiture 77 n’était à côté de la voiture 14, les commissaires considèrent qu’il s’agit d’une violation claire du règlement ci-dessus. Les commissaires imposent donc une pénalité de temps de 5 secondes en ligne avec celle imposée pour un incident similaire au GP d’Australie 2022 », précise le communiqué de la FIA qui s'appuie sur l’Article 2b du Chapitre IV, Appendice L, du Code Sportif International. Une sanction qui n'est pas du goût de Romain Grosjean.

Grosjean critique la pénalité reçue par Alonso