Danger en F1, Verstappen contre-attaque

Face au discours du directeur de la Formule 1, Stefano Domenicali, de vouloir mettre fin aux essais libres, de nombreuses réactions sont apparues. Pour rappel, les essais permettent aux pilotes de s'entraîner, d'appréhender au mieux la piste avant un Grand Prix. Cette possible suppression n'est pas du goût de Max Verstappen qui s'y est vivement opposé.

Max Verstappen, pilote Red Bull, qui surnage lors de ces essais depuis le début de la saison, ne conçoit pas un futur en Formule 1 sans les essais libres. Le Néerlandais appelle à la raison, tout en indiquant que si c'est nécessaire pour permettre d'avoir un calendrier moins surchargé, d'au moins les diminuer, lui qui n'est « pas fan du nombre de courses que nous faisons aujourd'hui et je ne suis pas non plus fan de l'idée de changer totalement le format pour faire disparaître les séances d'essais. »

« C'est ce qui rend les courses plus passionnantes »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Max Verstappen avoue que supprimer quelques séances d'essais pourraient être bénéfique : « Quand on fait autant de courses qu'aujourd'hui, on peut peut-être supprimer une séance d'essais, mais à part ça, je ne pense pas qu'il faille changer grand-chose. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de resserrer encore plus le peloton, donc de réduire les écarts entre toutes les équipes ; c'est ce qui rend les courses plus passionnantes en général. »

« Faire attention à ne pas altérer tout l'ADN de la F1 »