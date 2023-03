F1 : Une polémique raciste se termine, Hamilton réagit

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Lewis Hamilton s’était retrouvé au centre d’une énorme polémique. En effet, des propos de l’ancien pilote de Formule 1, Nelson Piquet, avaient été révélés au grand jour où on pouvait l’entendre tenir des propos racistes et homophobes à l’encontre du pilote Mercedes. Le verdict est finalement, la justice brésilienne a rendu son verdict. Un dénouement sur lequel s’est prononcé Hamilton.

Au-delà d’être un pilote de Formule 1, Lewis Hamilton est également quelqu’un de très engagé qui mène de très nombreux combats. C’est notamment le cas de la lutte contre le racisme dont le pilote Mercedes en est d’ailleurs souvent victime. Une affaire avait d’ailleurs fait énormément polémique en F1 à ce propos. En effet, il avait été révélé que la légende Nelson Piquet avait tenu des propos racistes et homophobes pour parler de Lewis Hamilton. La justice brésilienne s’était alors emparée de l’affaire et voilà que le verdict vient d’être rendu. Nelson Piquet a alors été condamné à payer une amende d’un million d’euros.

« Je voudrais remercier le gouvernement brésilien »

Suite à ce dénouement, la réaction de Lewis Hamilton était attendue. En marge du Grand Prix d’Australie, qui se tiendra ce week-end à Melbourne, le pilote Mercedes a livré sa réponse. Rapporté par NextGen Auto , Hamilton a alors lâché : « Je repense au moment où c’est arrivé, j’avais fait des commentaires à ce sujet. Et j’avais dit, je crois, que nous ne devrions généralement pas donner une plate-forme aux gens qui sont juste pleins de haine. Je maintiens cela, clairement. Je voudrais remercier le gouvernement brésilien, je pense que c’est assez incroyable ce qu’ils ont fait en le tenant responsable, en montrant aux gens que ce n’est pas toléré. Le racisme et l’homophobie ne sont pas acceptables, et il n’y a pas de place pour cela dans notre société ».

« Je souhaite que davantage de gouvernements fassent cela »