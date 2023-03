Schumacher, Prost, Senna, Lauda... Quiz sur l’histoire de Formule 1

La rédaction

Parmi les grands sports, la Formule 1 fait partie de ceux qui s’accompagnent souvent d’une part de mythe, lié aux dangers inhérents à la compétition, dont l’histoire est parsemée de nombreux accidents mortels, le plus célèbre étant celui d’Ayrton Senna, alors au sommet de sa gloire. Dans les années 70, la situation était devenue tellement dangereuse, les accidents graves voire mortels tellement nombreux que la Fédération Internationale avait été obligée de revoir les conditions de sécurité, des voitures et des Grands Prix, pour remédier à ces catastrophes répétées.

En France, Prost est au-dessus

Dans l’histoire, il n’en reste pas moins vrai, qu’au-delà de la qualité des voitures, dont les performances ont évolué au fil du temps, des moteurs ou des règlements, les pilotes les plus rapides et les plus en maîtrise du réglage de leur machine sont ceux que l’on retrouve au palmarès. Le palmarès… Au niveau des constructeurs, il reste dominé par les écuries britanniques, puisque sur les 15 ayant remporté un titre de champion du monde constructeur dans l’histoire de la Formule 1, dix sont anglaises. La France, elle, a réussi à placer deux écuries dans ce 15 de légende : Renault et Matra. Au niveau des pilotes, le panel apparaît beaucoup plus large. Plusieurs pilotes brésiliens sont par exemple entrés dans la légende, comme Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet et bien sûr Ayrton Senna. Tout comme les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel. En France, l’histoire de la Formule 1 reste dominée par le parcours d’Alain Prost, même si dans les années 80, l’hexagone a connu une génération exceptionnelle, entre René Arnoux, Patrick Tambay, Jean-Pierre Jabouille, Jacques Laffite, Didier Pironi, etc… Depuis la retraite de Prost, Jean Alesi a un temps repris le flambeau avant un grand désert, dont on pourrait être enfin sorti ces dernières années, où plusieurs jeunes pousses tricolores ont émergé, s’installant durablement au plus haut niveau, comme Esteban Ocon ou Pierre Gasly.