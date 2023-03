Alonso a tenté un énorme pari en F1, voilà les coulisses

Pierrick Levallet

Alors qu'il était en fin de contrat avec Alpine, Fernando Alonso a tenté un gros pari en s'engageant avec Aston Martin. Son choix s'avère plutôt payant puisqu'il se bat désormais dans le haut du tableau. Son manager, Flavio Briatore, a alors raconté les coulisses de l'arrivée de son client au sein de l'écurie britannique.

En fin de contrat la saison dernière, Fernando Alonso a fini par s’engager avec Aston Martin. Le pilote de 41 ans a donc quitté Alpine et Esteban Ocon pour rejoindre l’écurie britannique et Lance Stroll. Et lors de son arrivée, personne n’envisageait voir l’Espagnol aussi haut dans le tableau. Fernando Alonso a confirmé les excellents essais hivernaux d’Aston Martin en signant deux podiums en autant de courses.

Coup de théâtre en F1, Fernando Alonso se paye Mercedes https://t.co/6RNl7F4dRS pic.twitter.com/v8G73nGjYe — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Fernando Alonso a choisi Aston Martin, voilà pourquoi

Son manager, Flavio Briatore, n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son arrivée chez Aston Martin. « Nous avons partagé la décision, nous avons pris un risque, mais ça en valait le coup. Ils [Aston Martin] nous proposaient un contrat de deux ans, alors que d’autres, sous prétexte de l’âge, une seule [année]. Et puis nous avons vu que Lawrence [Stroll, patron d’Aston Martin] formait une équipe formidable et nous avons vu l’envie de changement, qui n’était pas là chez Alpine par exemple » a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Aston Martin a mené une grande révolution en interne