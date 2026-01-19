Zinedine Zidane pète les plombs, son côté sombre révélé !

La dernière image de Zinedine Zidane qu’on aura sur un terrain de football sera pour jamais son exclusion face à l’Italie en finale de la Coupe du monde en 2006. Auteur d’un coup de sang, il avait asséné un coup de tête à Marco Materazzi. Zizou a ainsi pété les plombs, mais voilà que ce n’est pas la première fois que c’est arrivé. Et pour cause…
Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un artiste. Avec le ballon, le milieu offensif régalait tout le monde avec ses gestes techniques et sa classe folle. Mais voilà que l’ancien du Real Madrid avait un deuxième visage qu'on a pu voir à plusieurs reprises. En effet, Zidane avait un côté sombre, celui d’un joueur capable de gros coups de sang en plein match.
« Il ce côté éruptif »
En 2016, pour Envoyé Spécial, le journaliste Gérard Davet avait évoqué le côté sanguin de Zinedine Zidane. Il expliquait alors : « Il y a une part sombre chez Zidane. Evidemment qu’il y a une part sombre. C’est un sanguin qu’il ne se contrôle pas. Il est comme ça, c’est quelqu’un depuis toujours, ses entraîneurs l’ont toujours dit, qui a ce côté éruptif ».
« C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb »
Ayant côtoyé Zinedine Zidane en équipe de France, Emmanuel Petit faisait lui savoir : « Il a quand même pris 14 cartons rouge dans sa carrière, dont en phase finale de Coupe du monde. Ça fait partie du personnage. 14 c’est énorme ? C’est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n’est pas porté sur le duel et le physique. C’est symbolique du joueur qu’il a été. Ça fait partie du personnage. C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb ».