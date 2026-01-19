Zinedine Zidane pète les plombs, son côté sombre révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière image de Zinedine Zidane qu’on aura sur un terrain de football sera pour jamais son exclusion face à l’Italie en finale de la Coupe du monde en 2006. Auteur d’un coup de sang, il avait asséné un coup de tête à Marco Materazzi. Zizou a ainsi pété les plombs, mais voilà que ce n’est pas la première fois que c’est arrivé. Et pour cause…

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un artiste. Avec le ballon, le milieu offensif régalait tout le monde avec ses gestes techniques et sa classe folle. Mais voilà que l’ancien du Real Madrid avait un deuxième visage qu'on a pu voir à plusieurs reprises. En effet, Zidane avait un côté sombre, celui d’un joueur capable de gros coups de sang en plein match.

« Il ce côté éruptif » En 2016, pour Envoyé Spécial, le journaliste Gérard Davet avait évoqué le côté sanguin de Zinedine Zidane. Il expliquait alors : « Il y a une part sombre chez Zidane. Evidemment qu’il y a une part sombre. C’est un sanguin qu’il ne se contrôle pas. Il est comme ça, c’est quelqu’un depuis toujours, ses entraîneurs l’ont toujours dit, qui a ce côté éruptif ».