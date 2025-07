Zinédine Zidane avec Mbappé, c’est validé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé devrait connaître un changement majeur après la Coupe du monde 2026, avec la fin annoncée du mandat de Didier Deschamps. Zinédine Zidane apparaît comme le grand favori pour lui succéder. Ancien sélectionneur et ex-entraîneur de Zidane, Jacques Santini s’est exprimé sur l’hypothèse d’un retour de Zizou en Bleu.

« Il sait déjà qui il va avoir dans le staff »

Pour Santini, cette capacité à manier les ego et à faire des choix forts sera un atout précieux à la tête des Bleus. « Je pense donc que ça, il saura faire », affirme-t-il. Reste à savoir quelle orientation le futur sélectionneur donnera à l’équipe de France. Sera-t-il dans la continuité de Deschamps ou enclenchera-t-il un profond renouveau ? « Tout dépendra aussi s’il voudra simplement par petites touches modifier ce qui est en place depuis plus de dix ans avec Didier Deschamps, ou si vraiment il va faire ce que toute la presse attend, c’est-à-dire une révolution de joueurs et du jeu… » a-t-il confié. Pour lui, Zidane aurait même commencé à composer son staff. « Le connaissant, je pense qu’il sait déjà qui il va avoir dans le staff. Tous ces gens-là, depuis quelques mois maintenant, doivent être sur beaucoup de terrains, analyser… Et voir les 40-50 joueurs sur lesquels il va se baser pour sa prise de fonctions. » a-t-il déclaré au Podcast des Légendes.