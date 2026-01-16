Zidane se fait draguer pour une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il était au sommet de son art avec l'équipe de France et la Juventus Turin, Zinedine Zidane a fait l'objet d'une grosse opération séduction de la part du Real Madrid. Un projet qui a bien fonctionné, puisque le meneur de jeu tricolore a fini par être transféré dans la capitale espagnole pour 80M€, et il a livré les coulisses des négociations.

Zinedine Zidane avait fait la Une de la presse espagnole lors du mercato estival 2001, et pour cause : Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avait dragué le meneur de jeu de l'équipe de France sans relâche afin de lui faire quitter la Juventus Turin. Et cette opération séduction avait d'ailleurs menacé à un transfert légendaire de 80M€ pour Zidane, record historique pour l'époque. En 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, le numéro 10 s'était livré sur les coulisses de ses négociations avec le Real Madrid.

Zidane dragué par le Real « C’était dans ma tête et ça s’est renforcé petit à petit. Quand vous avez fait la Juve, tout gagné avec l’équipe de France, à 28-29 ans, il faut repartir sur un autre plan. Le Real était le mien. Et je savais que c’était dans la tête de Florentino Pérez (président du Real de 2000 à 2006 puis depuis 2009). Et quand il a quelque chose dans la tête, tout va très vite aussi avec lui », confiait Zinedine Zidane sur la drague insistante dont il faisait l'objet de la part du Real Madrid.