Zinedine Zidane avec Pascal Praud, le douloureux moment

Une cérémonie en hommage à Rolland Courbis s’est tenue ce mercredi à l’église de La Madeleine, deux jours après la mort de cette personnalité bien-aimée du football français. De nombreuses personnalités étaient présentes, à l’instar de Jamel Debbouze ou encore Gérard Darmon, mais également Zinedine Zidane et Pascal Praud.
Deux jours après sa mort, à l’âge de 72 ans, les obsèques de Rolland Courbis avaient lieu mercredi après midi, à l'église de la Madeleine à Paris. De nombreuses célébrités étaient présentes pour faire leurs adieux à l’ancien entraîneur de l’OM et de Bordeaux, à l’instar de Michel Denisot, Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Marc Lavoine ou encore Jean-Luc Reichmann.
Pascal Praud invité aux côtés de Zinedine Zidane
Parmi les personnalités du monde du sport, Zinedine Zidane avait fait le déplacement pour rendre hommage à son ancien entraîneur, du côté des Girondins de Bordeaux. Pascal Praud faisait partie des autres invités à la cérémonie, la figure de CNews qui avait rendu un bel hommage à Rolland Courbis la veille, dans son émission.
« Personne n’oubliera Rolland Courbis »
« Il enchantait la vie et là où il passait sur un terrain, dans un vestiaire, à un micro, elle devenait flamboyante, éclatante, divertissante. Il est d’usage d’évoquer un héros de roman quand un homme aux mille existences quitte la scène. Rolland Courbis est un de ces hommes qui entrent dans les mémoires, avait déclaré Pascal Praud dans L’Heure des Pros. Une conversation avec Rolland Courbis, une interview avec lui, un dîner en sa compagnie ont marqué tous ceux qu’il a croisés. (…) Il sentait le football, il devinait les joueurs, il connaissait les hommes, personne n’oubliera Rolland Courbis, son intelligence, sa bienveillance, ses coups de gueule comme ses coups de cœur. Pensées ce matin pour son épouse Clara qu’il chérissait, pensées pour ses enfants Olivia et Stéphane, pensées pour sa famille ».