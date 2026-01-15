Zinedine Zidane avec Pascal Praud, le douloureux moment

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une cérémonie en hommage à Rolland Courbis s’est tenue ce mercredi à l’église de La Madeleine, deux jours après la mort de cette personnalité bien-aimée du football français. De nombreuses personnalités étaient présentes, à l’instar de Jamel Debbouze ou encore Gérard Darmon, mais également Zinedine Zidane et Pascal Praud.

Pascal Praud invité aux côtés de Zinedine Zidane Parmi les personnalités du monde du sport, Zinedine Zidane avait fait le déplacement pour rendre hommage à son ancien entraîneur, du côté des Girondins de Bordeaux. Pascal Praud faisait partie des autres invités à la cérémonie, la figure de CNews qui avait rendu un bel hommage à Rolland Courbis la veille, dans son émission.