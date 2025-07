Zidane, la question qui le laisse sous le choc !

Ancien gardien du FC Metz où il fait des débuts remarqués, Ludovic Butelle était considéré comme l'un des grands espoirs français à ce poste. En 2004 à 19 ans à peine, il signe en Valence où il ne parvient pas à s'imposer. Mais cela lui a permis de croiser la route Zinédine Zidane, qui évoluait au Real Madrid à ce moment-là. Le Français de 42 ans aujourd'hui se souvient d'une anecdote incroyable concernant le Ballon d'Or 1998.

Figure incontournable à l'époque, Zinédine Zidane attirait forcément l'attention et le jeune Ludovic Butelle à l'époque n'a pas pu résister. « Une anecdote que je n’ai jamais racontée ? Il y a ce match entre Valence et le Real Madrid, l’époque des Galactiques: Zidane, Figo, Ronaldo, Casillas… À la fin, je demande le maillot de Zidane. Je monte dans les vestiaires, je me retrouve là, au milieu du vestiaire du Real, face à toutes ces stars. Il faut se rappeler : un an et demi plus tôt, j’étais encore en U17 Nationaux… Incroyable » débute-t-il dans l'émission 100% Foot Farid & Co.

« Je suis choqué ! »

Ludovic Butelle poursuit en racontant que Zinédine Zidane lui a fait à son tour une demande incroyable qui restera gravée dans sa mémoire. « Je vais voir Zidane, on commence à discuter, il me donne son maillot. Je le remercie, je lui souhaite une bonne saison. Et là, il me surprend, il me demande comment va ma blessure. "Alors, tu as bien récupéré ? Pas trop de séquelles ?" Je suis choqué, Zidane qui s’intéresse à ma blessure ! On continue à parler un peu, puis je lui dis encore merci. Mais avant que je parte, il me lance : "tu n’as rien oublié ?" Je lui dis non, je ne vois pas… Il insiste : "Tu es sûr ?" Et là, il me dit: "Et moi, je peux avoir ton maillot ?" Je reste sans voix. J’enlève mon maillot et je lui donne. J’avais 21 ans, et je me sentais comme un gosse » confie Butelle.