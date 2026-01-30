Zidane en équipe de France : Un joueur peut déjà lui faire faux bond ! 

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 et cela sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Ce dernier laissera la place probablement à Zinédine Zidane, qui est annoncé comme le grand favori à sa succession. Toutefois, un grand espoir pourrait déjà faire faux bond à l’ancien coach du Real Madrid.

Après 2014, 2018 et 2022, 2026 sera la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur a révélé il y a plusieurs mois qu’il avait décidé d’arrêter après cette compétition et il y a fort à parier que les Bleus souhaiteront l’emporter pour écrire la plus belle fin possible. Pour le moment, on ne connaît toutefois pas son successeur, même si un nom revient sur toutes les bouches.

Zinedine Zidane’s volley, in the 2001 Champions League final vs Bayer Leverkusen. Incredible! #realmadrid pic.twitter.com/dsiPCT9gl0 — Jonny Mitchell (@jonnyrmitch) January 27, 2026

Zidane pour l’après Deschamps ? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane apparait comme le favori pour remplacer Didier Deschamps dans quelques mois. L’ancien Madrilène a plusieurs fois affirmé qu’il rêvait d’entraîner l’équipe de France et dernièrement L’Équipe annonçait même que des discussions existaient en secret. La FFF ne veut toutefois faire aucune annonce pour le moment et devrait probablement annoncer sa décision après la Coupe du monde.