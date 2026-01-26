Zidane dans le vestiaire avec le président de la République, «un copain du quartier»

Alexis Brunet

Lors de la Coupe du monde 2006, l’équipe de France avait réussi à se hisser jusqu’en finale, malheureusement battue par l’Italie. Une compétition mémorable qui avait donné lieu à quelques situations surprenantes. Une séquence avait notamment réuni Zinédine Zidane, Jacques Chirac et Franck Ribéry. La légende du Bayern Munich était quelque peu à l’aise avec le président de la République de l’époque.

En 2006, Zinédine Zidane avait quitté la Coupe du monde en Allemagne d’une bien triste façon. Auteur d’un coup de tête sur Marco Materazzi, le Français avait été exclu en finale face à l’Italie. Lors de la compétition, le milieu offensif avait toutefois passé de très bons moments, comme il l’avait raconté dans une interview accordée à L’Équipe en 2022. « On avait pris les clés. À 100 %. On était entre nous, chaque avant-veille de match. On avait trouvé un lieu pour nous. C’était exceptionnel. On faisait venir des merguez de Berlin parce qu’il paraît que c’étaient les meilleures ! Des moments magnifiques, pendant quatre heures à table. Il y a eu une vraie cohésion. C’était dans une petite auberge perdue, à quelques kilomètres de notre hôtel. Une ambiance fabuleuse. »

Zidane, Ribéry et Chirac Lors de la Coupe du monde 2006, Franck Ribéry faisait ses premiers pas en équipe de France. Un sacré baptême du feu pour l’ancien ailier, qui était toutefois très à l’aise dans les vestiaires, surtout avec le président de la République de l’époque, Jacques Chirac, comme l’a révélé Zinédine Zidane. « Moi, monter sur une table et danser, il faut vraiment que ce soit exceptionnel ! Dès qu’il y a deux personnes, je ne peux plus le faire… Alors devant quarante, il faut vraiment que ce soit l’euphorie. Quand on revoit les images qui sont sorties, on voit l’ambiance entre nous. C’est la magie. (Franck) Ribéry avec Jacques Chirac, c’est énorme ! Franck apostrophait le président comme si c’était un copain du quartier. On a rigolé. Je n’y croyais pas à côté ! »