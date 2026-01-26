Zidane a trouvé son «petit frère» chez une star du foot français !

Zinedine Zidane est le benjamin d'une fratrie de cinq enfants. Malgré tout, le Ballon d'Or 98 estime qu'il a un petit frère. Très proche d'une star du football français, qui est toujours en activité, Zinedine Zidane s'est livré sur leur relation particulière il y a quelques années.
Né le 23 juin 1972, Zinedine Zidane a quatre grands frères et sœurs : Madjid, Farid (décédé le 13 juillet 2019), Noureddine et Lila. S'il n'a jamais eu de petit frère biologique, le Ballon d'Or 98 en a choisi un. En effet, Zinedine Zidane est très proche d'une vedette du football français qui est toujours en activité.
«Le petit frère que je n’ai pas eu»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en 2022, Zinedine Zidane a affirmé que Karim Benzema était comme son petit frère. Les deux hommes entretenant une relation très spéciale depuis de nombreuses années. « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille », a confié Zinedine Zidane, avant de poursuivre. « Notre relation est allée crescendo. On a appris à se connaître quand il est arrivé à Madrid, que j’étais conseiller du président puis second de Carlo (Ancelotti). Là, on se voit un peu moins. On s’envoie des messages. Mais il sait où je suis. Je sais où il est », a conclu l'ancien joueur et entraineur du Real Madrid.
«On a appris à se connaître quand il est arrivé à Madrid»
Pour rappel, Karim Benzema a évolué sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid. Transféré de l'OL à la Maison-Blanche lors de l'été 2009, l'actuel pensionnaire d'Al Ittihad a évolué pendant 14 années au Bernabeu. Karim Benzema était donc présent lors des deux mandats de son compatriote français en tant qu'entraineur du club merengue (de l'été 2016 à l'été 2018, et entre mars 2019 et juin 2021). Protégé de Zinedine Zidane pendant plus de quatre ans, Karim Benzema a eu l'honneur de le voir lui offrir son Ballon d'Or le 17 octobre 2022, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris.