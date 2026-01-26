Zidane a trouvé son «petit frère» chez une star du foot français !

Amadou Diawara

Zinedine Zidane est le benjamin d'une fratrie de cinq enfants. Malgré tout, le Ballon d'Or 98 estime qu'il a un petit frère. Très proche d'une star du football français, qui est toujours en activité, Zinedine Zidane s'est livré sur leur relation particulière il y a quelques années.

Né le 23 juin 1972, Zinedine Zidane a quatre grands frères et sœurs : Madjid, Farid (décédé le 13 juillet 2019), Noureddine et Lila. S'il n'a jamais eu de petit frère biologique, le Ballon d'Or 98 en a choisi un. En effet, Zinedine Zidane est très proche d'une vedette du football français qui est toujours en activité.

«Le petit frère que je n’ai pas eu» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en 2022, Zinedine Zidane a affirmé que Karim Benzema était comme son petit frère. Les deux hommes entretenant une relation très spéciale depuis de nombreuses années. « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille », a confié Zinedine Zidane, avant de poursuivre. « Notre relation est allée crescendo. On a appris à se connaître quand il est arrivé à Madrid, que j’étais conseiller du président puis second de Carlo (Ancelotti). Là, on se voit un peu moins. On s’envoie des messages. Mais il sait où je suis. Je sais où il est », a conclu l'ancien joueur et entraineur du Real Madrid.