Zidane, le contrat validé avec une condition bien particulière : «Je prends»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La vie de Zinedine Zidane a complètement changé à l'été 2001, lorsque le meneur de jeu de l'équipe de France décidait de franchir un ultime cap dans sa carrière de joueur en quittant la Juventus Turin pour signer au Real Madrid. Et Zidane a accepté une condition un peu particulière à cette époque pour rallier le club merengue et signer son contrat... Explications.

Lors du mercato estival 2001, et alors qu'il était confortablement installé à la Juventus Turin depuis cinq saisons, Zinedine Zidane avait finalement décidé de changer d'air et de franchir un cap décisif en quittant la Vieille Dame pour signer au Real Madrid. Et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France a livré les dessous de la signature de son contrat avec la Casa Blanca avec notamment une choix fort à faire au niveau... de son numéro de maillot !

Zidane a choisi le numéro 5 Finalement, faute de choix, Zinedine Zidane a opté pour le numéro 5 qui représente beaucoup de choses à ses yeux : « Cinq ans à la Juve, cinq ans au Real… Si un jour, quelqu’un se penche sur la place du chiffre 5 dans ma vie, qu’il creuse, il y a des choses incroyables. J’ai été par exemple impliqué dans cinq victoires en Ligue des champions avec le Real Madrid : une comme joueur (2002), une comme assistant de Carlo (Ancelotti, en 2014) et trois comme entraîneur principal (2016, 2017, 2018). Même dans ma vie de famille, il revient. Quand je vais dans un hôtel, que je suis au 5e étage, je gagne le match. À 99 % ! Il y a des trucs particuliers », confie l'ancien numéro 10 sur son choix de maillot au moment de signer son contrat au Real Madrid.