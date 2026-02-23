Séquence rocambolesque : «Je suis en colère», Zinedine Zidane craque !

Alexis Brunet

Avant de potentiellement prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France, Zinédine Zidane reste sur une expérience plutôt réussie du côté du Real Madrid. Le technicien de 53 ans a effectué deux passages comme entraîneur de l’équipe première madrilène et, lors de la seconde fois, une séquence rocambolesque l’avait mis particulièrement en colère.

Depuis 2021, Zinédine Zidane est libre de tout contrat. Le Français a quitté le Real Madrid il y a cinq ans et depuis il n’a pas retrouvé de banc. Plus précisément, il n’a pas accepté les propositions qui lui ont été faites car bien évidemment qu’un entraîneur de son talent, qui plus est libre, intéresse bien des clubs et des sélections.

🚨 𝗜𝗧'𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗘: Zinédine Zidane will be the NEW HEAD COACH of France after the 2026 World Cup. ✍️🇫🇷



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/WbUxYPNMSY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2026

« Aujourd'hui je suis un peu en colère » Lors de sa dernière année au Real Madrid, Zinédine Zidane n’avait pas remporté la Liga. Les Madrilènes avaient notamment perdu des points lors de la 35ème journée en faisant match nul contre le FC Séville (2-2). Après cette rencontre, le coach merengue avait fait part de sa colère, car son équipe avait bénéficié d’un penalty, avant que l’arbitre l’annule avec l’aide de la VAR pour en accorder un aux Sévillans. Une décision que n’avait pas du tout comprise Zizou et cela l’avait alors énervé. « Je ne comprends pas. S'il y a main, il y en effet main de Militao mais il y a aussi main de Séville (de Jordan à la 52e minute, mais non sifflée par l'arbitre après consultation du VAR). Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui je suis un peu en colère. Je fais confiance au football, à tous les gens qui y travaillent... J'ai vu une main de Séville, une main du Real Madrid, et ils ont sifflé contre nous. C'est comme ça. »