PSG : Ce joueur a une «fragilité émotionnelle», le diagnostic de Luis Enrique !

Au sein du PSG, l’aspect mental est un enjeu majeur et il est donc pris très au sérieux. Luis Enrique estimerait toutefois que l’un de ses joueurs présente une certaine fragilité émotionnelle, malgré des qualités sportives évidentes. Dans l’environnement parisien, cela n’est pas forcément une bonne chose et cela pourrait notamment expliquer pourquoi ce dernier est beaucoup moins en réussite depuis plusieurs semaines.

Au PSG, les performances sportives sont très importantes. Les Parisiens se doivent d’afficher un haut niveau chaque semaine, eux qui se battent sur plusieurs tableaux et veulent remporter le plus de titres possible. Toutefois, pour y arriver, il faut que cet aspect physique soit conjugué avec celui mental. Les joueurs du club de la capitale doivent également être forts dans ce domaine, car à Paris la pression est très importante.

Luis Enrique a identifié une fragilité émotionnelle chez l’un de ses joueurs Pour espérer être titulaire dans le PSG de Luis Enrique, il faut donc prouver son talent à l’entraînement, mais également être fort mentalement. Selon les informations de L’Équipe, cela ne serait pas le cas d’un Parisien. En effet, le coach espagnol aurait perçu chez Lucas Chevalier une certaine fragilité émotionnelle, ce qui serait surtout préjudiciable dans les grands rendez-vous que l’ancien Lillois aurait du mal à gérer.