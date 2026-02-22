PSG : Ce joueur a une «fragilité émotionnelle», le diagnostic de Luis Enrique !

Au sein du PSG, l’aspect mental est un enjeu majeur et il est donc pris très au sérieux. Luis Enrique estimerait toutefois que l’un de ses joueurs présente une certaine fragilité émotionnelle, malgré des qualités sportives évidentes. Dans l’environnement parisien, cela n’est pas forcément une bonne chose et cela pourrait notamment expliquer pourquoi ce dernier est beaucoup moins en réussite depuis plusieurs semaines.
Au PSG, les performances sportives sont très importantes. Les Parisiens se doivent d’afficher un haut niveau chaque semaine, eux qui se battent sur plusieurs tableaux et veulent remporter le plus de titres possible. Toutefois, pour y arriver, il faut que cet aspect physique soit conjugué avec celui mental. Les joueurs du club de la capitale doivent également être forts dans ce domaine, car à Paris la pression est très importante.
Luis Enrique a identifié une fragilité émotionnelle chez l’un de ses joueurs
Pour espérer être titulaire dans le PSG de Luis Enrique, il faut donc prouver son talent à l’entraînement, mais également être fort mentalement. Selon les informations de L’Équipe, cela ne serait pas le cas d’un Parisien. En effet, le coach espagnol aurait perçu chez Lucas Chevalier une certaine fragilité émotionnelle, ce qui serait surtout préjudiciable dans les grands rendez-vous que l’ancien Lillois aurait du mal à gérer.
Chevalier n’est plus numéro un au PSG
Un diagnostic de Luis Enrique qui expliquerait donc pourquoi Lucas Chevalier n’est plus vraiment titulaire au PSG. Le Français a laissé sa place de numéro un depuis plusieurs semaines à Matvey Safonov, qui réalise des performances plus que convaincantes. Une mauvaise nouvelle pour celui qui est arrivé contre un chèque de 40M€ à Paris l’été dernier, surtout que la Coupe du monde 2026 arrive à toute vitesse. S’il reste sur le banc, Chevalier risquerait potentiellement de ne pas être appelé par Didier Deschamps. Reste à voir si l’ancien Lillois réussira à inverser la tendance, mais pour ce faire il devra améliorer son mental.