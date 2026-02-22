Ce joueur vient de signer au PSG, sa valeur est de 130M€ !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de miser davantage sur des jeunes joueurs à fort potentiel et donc d’arrêter de recruter des stars internationales. Cela réussit au club de la capitale qui a notamment mis la main sur la Ligue des champions la saison dernière. Ces jeunes éléments progressent sous les ordres du technicien espagnol, et l’un d’entre eux, qui est arrivé récemment, a vu sa valeur exploser.

La saison dernière, le PSG n’a laissé que des miettes à ses adversaires en remportant presque tous les trophées. Les joueurs parisiens ont brillé, à l'image d’Ousmane Dembélé qui a tout simplement reçu le Ballon d’or. Toutefois, l’attaquant n’est pas le seul à sortir du lot, car Luis Enrique possède de nombreux talents dans son effectif.

Joao Neves est estimé à 130M€ ! Parmi les autres joueurs très importants du PSG, on peut par exemple citer Vitinha, qui a fini troisième du classement du dernier Ballon d’or, mais également son compatriote Joao Neves qui, à seulement 21 ans, est déjà très impressionnant. Pour preuve, celui qui a été recruté en 2024 contre un chèque de 65M€ vaudrait maintenant 130M€ selon le dernier classement de janvier 2026 du CIES, l’observatoire du football, comme le rapporte Le Parisien. Il serait le huitième joueur le plus cher du monde et le premier pour ce qui est des milieux de terrain relayeur.