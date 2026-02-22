«Je serais déjà à l'hôpital» : Le drôle de compliment de Zinedine Zidane !

Axel Cornic

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a épaté pas mal de coéquipiers. Mais l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a également été admiratif de certains joueurs qu’il a pu côtoyer en France comme à l’étranger, comme on l’a appris avec Simone Inzaghi, avec il a évolué à la Juventus.

On ne présente plus Zinedine Zidane. De Bordeaux au Real Madrid, en passant par l’équipe de France, il a marqué l’histoire du football tricolore. Mais quelques fois, on apprend tout de même quelque chose de nouveaux à son sujet, surtout quand on interroge ses anciens coéquipiers.

«Je n'ai rien de prévu cet été» : Un joueur prévient Didier Deschamps à la télévision ! https://t.co/PpQWHV3BBF — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« Je le regardais comme un enfant regarde un dessin animé » C’est le cas avec Filippo Inzaghi, qui semble avoir été particulièrement marqué par le talent de Zidane, lorsqu’il l’a croisé à la Juventus. « Les premières semaines, je courais partout sur le terrain et j'admirais ce qu'il faisait avec le ballon. Je le regardais comme un enfant regarde un dessin animé. À l'entraînement, j'essayais de faire comme lui, mais je n'y arrivais jamais... puis un jour, il est venu vers moi et m'a dit : “Bravo ! Tu es très fort devant le but, félicitations !”. Je ne lui ai pas répondu, mais je me suis dit : “Si je suis bon, qu'en est-il de lui alors ?” » a expliqué l’ancien international italien, dans le podcast FootballPassion.