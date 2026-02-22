Kylian Mbappé en «mode date» avec une influenceuse, le rendez-vous privé à Paris !

Amadou Diawara

Sur ses réseaux sociaux, Aqababe a posté une video dans laquelle il lâche des informations sur la vie privée de Kylian Mbappé. Selon ses indiscrétions, révélées au mois de décembre, l'actuel numéro 10 du Real Madrid aurait diné avec une influenceuse dans un restaurant de Paris.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

«Je rêve de jouer avec lui» : Un attaquant de Ligue 1 interpelle Kylian Mbappé https://t.co/tw2iqVAoIk — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Kylian Mbappé a diné en tête à tête avec une influenceuse ? S'il défend désormais les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé aime toujours passer du bon temps à Paris. En effet, l'actuel numéro 10 de la Maison-Blanche fait parfois des aller-retours dans la capitale française, que ce soit pour voir des membres de sa famille, des amis ou avoir des rendez-vous galants. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été aperçu en plein rencard à la fin de l'année 2025.