Kylian Mbappé en «mode date» avec une influenceuse, le rendez-vous privé à Paris !

Sur ses réseaux sociaux, Aqababe a posté une video dans laquelle il lâche des informations sur la vie privée de Kylian Mbappé. Selon ses indiscrétions, révélées au mois de décembre, l'actuel numéro 10 du Real Madrid aurait diné avec une influenceuse dans un restaurant de Paris.
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.
Kylian Mbappé a diné en tête à tête avec une influenceuse ?
S'il défend désormais les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé aime toujours passer du bon temps à Paris. En effet, l'actuel numéro 10 de la Maison-Blanche fait parfois des aller-retours dans la capitale française, que ce soit pour voir des membres de sa famille, des amis ou avoir des rendez-vous galants. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été aperçu en plein rencard à la fin de l'année 2025.
«Ils ont mangé ensemble dans une salle privée»
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux au mois de décembre, Aqababe avait annoncé que Kylian Mbappé avait diné avec Isabeau De la Tour dans un restaurant de Paris. « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau. Et ils sont sortis du restaurant ensemble. Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi. Je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date », avait révélé l'influenceur et blogueur. Pour rappel, Isabelle De la Tour est une influenceuse qui s'est révélée dans l'émission de télé-réalité Les princes et les princesses de l'amour.