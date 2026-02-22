Kylian Mbappé : Le nouveau malaise qui fait parler au Real Madrid !

En feu depuis le début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé affiche un léger coup de moins bien en ce moment. Diminué par une douleur au genou, le capitaine de l’équipe de France se veut plutôt discret sur le terrain ces derniers temps. Mais malgré sa blessure, Alvaro Arbeloa continue de l’utiliser. Et cette gestion commence à faire parler chez les Merengue.
Depuis le début de saison, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 38 reprises en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant de 27 ans est ainsi en passe de battre à nouveau l’un de ses records de carrière. Seulement, l’ancien du PSG affiche un petit coup de moins bien en ce moment.
Kylian Mbappé encore touché au genou ?
Kylian Mbappé souffre en effet toujours du genou, et cela l’empêche de performer correctement. Plutôt discret contre Benfica en Ligue des champions lors de la victoire au match aller (0-1), le champion du monde 2018 ne s’est pas spécialement montré à son avantage contre Osasuna ce samedi en Liga (défaite 2-1). Malgré leurs constats factuels, les médias espagnols comme AS, MARCA ou encore Defensa Central ont relativement épargné Kylian Mbappé de critiques. En revanche, Alvaro Arbeloa commence à être pointé du doigt.
«Je ne décide pas seul»
La gestion du cas Kylian Mbappé poserait en effet un problème. Plusieurs observateurs auraient du mal à comprendre pourquoi l’entraîneur du Real Madrid continue de faire jouer son attaquant, sachant qu’il y a un potentiel risque que la blessure empire alors que les grands rendez-vous de la saison approchent. « Je ne décide pas seul. Je parle avec les médecins, avec Kylian, et quand il se sent prêt pour jouer, il joue » a alors répondu Alvaro Arbeloa après la défaite contre Osasuna. Le malaise qui est en train de s’installer autour de Kylian Mbappé n’a visiblement pas fini de faire parler au sein de la Casa Blanca.