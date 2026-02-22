Kylian Mbappé : Le nouveau malaise qui fait parler au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En feu depuis le début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé affiche un léger coup de moins bien en ce moment. Diminué par une douleur au genou, le capitaine de l’équipe de France se veut plutôt discret sur le terrain ces derniers temps. Mais malgré sa blessure, Alvaro Arbeloa continue de l’utiliser. Et cette gestion commence à faire parler chez les Merengue.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à 38 reprises en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant de 27 ans est ainsi en passe de battre à nouveau l’un de ses records de carrière. Seulement, l’ancien du PSG affiche un petit coup de moins bien en ce moment.

Kylian Mbappé encore touché au genou ? Kylian Mbappé souffre en effet toujours du genou, et cela l’empêche de performer correctement. Plutôt discret contre Benfica en Ligue des champions lors de la victoire au match aller (0-1), le champion du monde 2018 ne s’est pas spécialement montré à son avantage contre Osasuna ce samedi en Liga (défaite 2-1). Malgré leurs constats factuels, les médias espagnols comme AS, MARCA ou encore Defensa Central ont relativement épargné Kylian Mbappé de critiques. En revanche, Alvaro Arbeloa commence à être pointé du doigt.