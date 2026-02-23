OM : Greenwood n'a «pas cette capacité», son point faible est identifié ! 

Alexis Brunet

Pour l’OM, la fin de saison va être plus que compliquée. Orphelin de Roberto De Zerbi, le club phocéen a décidé de miser sur Habib Beye pour se relancer, mais cela n’a pour le moment pas fonctionné avec une défaite 2-0 contre Brest vendredi. Pour tenter de relever la tête, l’ancien entraîneur du Stade Rennais comptera sur Mason Greenwood, mais ce dernier possède un gros point faible.

Vendredi soir, l’OM disputait son premier match avec Habib Beye à sa tête. Le technicien de 48 ans est arrivé il y a quelques jours pour succéder à Roberto De Zerbi et il a raté sa grande première. Opposés à Brest, les Marseillais se sont inclinés 2-0 et ils pointent actuellement à la quatrième place de Ligue 1.

𝗣𝗔𝗡𝗜𝗖𝗛𝗘𝗟𝗟𝗜 𝗘𝗧 𝗟𝗘𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗢̂𝗡𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🤯



Les deux ont marqué ce week-end et mettent la pression sur l'anglais 👀 pic.twitter.com/CORJ6UZ7gO — BeFootball (@_BeFootball) February 22, 2026

L’OM a un problème en défense Ce dimanche, sur le plateau du CFC, Frédéric Antonetti est revenu sur la situation de l’OM. L’ancien coach du FC Metz estime que Marseille a un gros problème à régler en défense. « J'ai identifié deux problèmes dans cette équipe-là, quel que soit l'entraîneur. Ils sont partis avec De Zerbi sur un jeu de possession, de pressing à la perte, mais ils n'ont peut-être pas les éléments pour faire ça. Il manque deux choses à mon avis : les quatre arrières centraux sont des relanceurs et pas des défenseurs. Quand on fait du pressing, il y a du un contre un derrière. Et il n'y en a aucun qui soit capable de supporter le un contre un. »