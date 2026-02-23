OM : Greenwood n'a «pas cette capacité», son point faible est identifié ! 

Pour l’OM, la fin de saison va être plus que compliquée. Orphelin de Roberto De Zerbi, le club phocéen a décidé de miser sur Habib Beye pour se relancer, mais cela n’a pour le moment pas fonctionné avec une défaite 2-0 contre Brest vendredi. Pour tenter de relever la tête, l’ancien entraîneur du Stade Rennais comptera sur Mason Greenwood, mais ce dernier possède un gros point faible.
Vendredi soir, l’OM disputait son premier match avec Habib Beye à sa tête. Le technicien de 48 ans est arrivé il y a quelques jours pour succéder à Roberto De Zerbi et il a raté sa grande première. Opposés à Brest, les Marseillais se sont inclinés 2-0 et ils pointent actuellement à la quatrième place de Ligue 1.
L’OM a un problème en défense
Ce dimanche, sur le plateau du CFC, Frédéric Antonetti est revenu sur la situation de l’OM. L’ancien coach du FC Metz estime que Marseille a un gros problème à régler en défense. « J'ai identifié deux problèmes dans cette équipe-là, quel que soit l'entraîneur. Ils sont partis avec De Zerbi sur un jeu de possession, de pressing à la perte, mais ils n'ont peut-être pas les éléments pour faire ça. Il manque deux choses à mon avis : les quatre arrières centraux sont des relanceurs et pas des défenseurs. Quand on fait du pressing, il y a du un contre un derrière. Et il n'y en a aucun qui soit capable de supporter le un contre un. »
« Ils n'ont pas cette capacité »
Selon Frédéric Antonetti, l’OM a également un second problème. Les Marseillais ne font pas d’appel et c’est notamment le cas de Mason Greenwood, qui préfère percuter avec le ballon. « La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de course à haute intensité sans ballon. À Marseille, il y a Greenwood et Timber qui font des percussions, mais sans ballon, il n'y a pas d'appel. Et ça, ce sont deux choses qui manquent vraiment pour être dans le top 24 en Europe et être au moins à la deuxième place en championnat de France. Dans la construction de l'effectif, il faut vraiment cibler un style. Ils ont des bons joueurs de football, tels que Gouiri ou Greenwood, mais ils n'ont pas cette capacité à faire 30-40 mètres sans ballon. » Reste à voir si Habib Beye prendra en compte les remarques de son ancien collègue à Canal+.