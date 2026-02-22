«Il y avait madame», un champion du monde raconte sa folle soirée avec l'OM !

Alexis Brunet

Actuellement, la situation de l’OM est loin d’être bonne. Le club phocéen traverse une période de forte instabilité, notamment avec le départ de Roberto De Zerbi et celui possible de Pablo Longoria. Mais il y a quelques années, Marseille était beaucoup plus à la fête et un champion du monde avait passé une très bonne soirée.

Rien ne va plus à l’OM. Le club phocéen reste sur trois matchs de suite sans victoire et les coéquipiers de Mason Greenwood se sont inclinés vendredi soir à Brest pour la grande première de Habib Beye. Le technicien de 48 ans a signé un contrat de dix-huit mois avec Marseille pour remplacer Roberto De Zerbi. Son objectif sera d’amener les Phocéens sur le podium en Ligue 1, mais également d’aller le plus loin possible en Coupe de France.

« Un soir je suis rentré et il y avait madame…» En plus de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria pourrait également s’en aller, preuve que la situation est plus que compliquée à l’OM. Il y a quelques années, le club phocéen avait toutefois plus de réussite et le climat était beaucoup moins tendu. Sur le plateau de Ligue 1+, Adil Rami a raconté une soirée de rêve qu’il avait passée en 2018, lorsqu’il était sous contrat avec Marseille. « On se qualifie pour la finale d’Europa League en 2018 et il y avait la Coupe du monde, donc sélectionné pour l’équipe de France. Et un soir je suis rentré et il y avait madame à la maison qui m’attendait, qui avait mis les bougies partout et qui dansait avec son chien avec une belle musique d’Aznavour. Là, je me suis dit je suis le plus heureux. Je suis à Marseille, dans le huitième arrondissement, finaliste de l'Europa League et convoqué pour l’équipe de France. Donc je me suis dit j’ai fait le bon choix. »