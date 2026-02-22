Situation d’urgence au PSG, son pote est inquiet pour lui !

Alexis Brunet

Au PSG, les places coûtent cher. Pour espérer avoir du temps de jeu, il faut convaincre Luis Enrique et cela n’est pas facile. Dernièrement, un joueur du club de la capitale n’y arrive pas vraiment et il squatte donc le banc des remplaçants. Une situation qui commence à inquiéter certains membres de son clan.

Samedi soir, le PSG a frappé un gros coup en Ligue 1. Le club de la capitale s’est imposé 3-0 face au FC Metz et a donc repris la première place du championnat au RC Lens. Luis Enrique a pu compter sur un Désiré Doué en très grande forme, mais aussi sur Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, tous les trois auteurs d’un but.

Chevalier encore une fois sur le banc Contre le FC Metz, Luis Enrique avait décidé encore une fois de placer Matvey Safonov dans les cages. L’international russe est devenu progressivement le gardien numéro un du PSG depuis sa finale de Coupe intercontinentale héroïque contre Flamengo. Une montée en puissance qui ne fait pas les affaires de Lucas Chevalier, qui doit donc lui prendre place sur le banc depuis plusieurs semaines alors qu’il est arrivé l’été dernier à Paris contre 40M€ pour devenir le remplaçant de Gianluigi Donnarumma.