«C'est déplorable» : Il contredit Mbappé, Laure Boulleau craque sur Canal + !

Le monde de football a souvent été marqué par des épisodes dont on aurait aimé se passer. Cela a encore une fois été le cas tout récemment, lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. La star madrilène Vinicius Jr accuse en effet son adversaire Gianluca Prestianni d’avoir tenu des propos racistes à son encontre, avec Kylian Mbappé qui a validé ses propos.

C’est devenu une véritable affaire internationale. Lors d’un match de football comme en fait beaucoup, Vinicius Jr est sorti de ses gonds. L’attaquant du Real Madrid a en effet accusé l’un de ses adversaires d’avoir tenu des propos racistes à son encore, ce qui a évidemment déclenché une immense polémique qui traverse les frontières.

« Ça confirme qu'il y a un peu une homophobie ordinaire dans le milieu du foot » Face aux accusations de racisme, Gianluca Prestanni s’est notamment défendu... en prétextant des propos homophobes au lieu de ceux dénoncés par Vinicius Jr et confirmés par Kylian Mbappé ! Une version qui s’est rapidement répandue, mais qui ne convaincant pas vraiment. « Prestianni qui se défend en disant qu'il a proféré une insulte homophobe, et non raciste ? Ça confirme qu'il y a un peu une homophobie ordinaire dans le milieu du foot. C'est un milieu très masculin » a expliqué Laure Boulleau ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club.