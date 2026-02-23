«C'est déplorable» : Il contredit Mbappé, Laure Boulleau craque sur Canal + !

Le monde de football a souvent été marqué par des épisodes dont on aurait aimé se passer. Cela a encore une fois été le cas tout récemment, lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. La star madrilène Vinicius Jr accuse en effet son adversaire Gianluca Prestianni d’avoir tenu des propos racistes à son encontre, avec Kylian Mbappé qui a validé ses propos.
C’est devenu une véritable affaire internationale. Lors d’un match de football comme en fait beaucoup, Vinicius Jr est sorti de ses gonds. L’attaquant du Real Madrid a en effet accusé l’un de ses adversaires d’avoir tenu des propos racistes à son encore, ce qui a évidemment déclenché une immense polémique qui traverse les frontières.
« Ça confirme qu'il y a un peu une homophobie ordinaire dans le milieu du foot »
Face aux accusations de racisme, Gianluca Prestanni s’est notamment défendu... en prétextant des propos homophobes au lieu de ceux dénoncés par Vinicius Jr et confirmés par Kylian Mbappé ! Une version qui s’est rapidement répandue, mais qui ne convaincant pas vraiment. « Prestianni qui se défend en disant qu'il a proféré une insulte homophobe, et non raciste ? Ça confirme qu'il y a un peu une homophobie ordinaire dans le milieu du foot. C'est un milieu très masculin » a expliqué Laure Boulleau ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club.
« S'il l'a dit, c'est déplorable »
« Du coup ça fait mieux de dire que je suis homophobe, plutôt que raciste, mais le pire, c'est de l'assumer en disant : "ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit quelque chose de raciste, mais j'ai dis quelque chose d'homophobe" » a poursuivi l’ancienne footballeuse du PSG, au micro de la chaîne cryptée. « S'il l'a dit, c'est déplorable. Pour l'image des progrès qu'on veut faire sur le respect des autres et le vivre ensemble, en faisant des choses comme ça, il les fait régresser ».