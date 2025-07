«Vous êtes vraiment des sous m*****» : Le violent clash avec Pierre Ménès !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la foulée des révélations concernant la maladie dont souffrait l’animateur Thierry Ardisson, mort le lundi 14 juillet à l’âge de 76 ans, Pierre Ménès a émis des doutes, ayant lui même souffert d’un cancer du foie. De quoi faire polémique. Sur X, l’ancien chroniqueur sportif de Canal+ en a rajouté une couche.

Cette semaine, le monde de la télévision a perdu l’une de ses figures avec la disparition de Thierry Ardisson ce lundi 14 juillet, à l’âge de 76 ans. L’ancien animateur de TF1 et de France 2 souffrait d’un cancer du foie depuis 2012, une longue maladie gardée secrète comme on l’a appris deux jours après sa mort, dans le documentaire La face cachée de l’homme en noir, écrit et réalisé par son épouse Audrey Crespo-Mara. Une révélation qui a fait réagir Pierre Ménès sur les réseaux sociaux.

La sortie polémique sur Thierry Ardisson L’ancien chroniqueur du Canal Football Club a émis des doutes sur la maladie de Thierry Ardisson, lui même confronté à des problèmes au foie ces dernières années. « 13 ans pour un cancer du foie ? Ça me parait très long. Ça mettait largement le temps de mettre une greffe en place. Je n’y crois pas », a-t-il réagi sur X, suscitant la sidération de certains internautes. Sur un article publié sur blog de l’animateur Jean-Marc Morandini, Pierre Ménès a également été moqué pour ses déclarations, se faisant présenter comme un « journaliste sportif (et sans doute aussi médecin) ». Il n’en fallait pas plus pour dégoupiller l’ancien complice de Hervé Mathoux.