Pierre Ménès dit oui pour un retour à la télévision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent des plateaux de télévision depuis 2021, Pierre Ménès réagit désormais à l’actualité footballistique sur sa chaîne YouTube. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club répond aussi régulièrement aux internautes l’interpellant sur les réseaux sociaux, l’occasion pour lui de lancer un appel du pied à la nouvelle plateforme Ligue 1 +, sans grand espoir.

Après avoir diffusé la Ligue 1 pendant une année, DAZN se retire. À partir de la saison à venir, les rencontres du Championnat de France seront proposées sur la nouvelle plateforme Ligue 1 +, lancée par la LFP. De quoi ravir Pierre Ménès, ancien chroniqueur du CFC : « On a des petites joies dans la vie: je viens de résilier mon abonnement à DAZN. Fini les commentaires moisis et les émissions bâclées. Maintenant on espère tous une autre qualité avec L1+ ».

Pierre Ménès prêt à dire oui à Ligue 1 + Une nouvelle chaîne sur laquelle l’ancienne grande gueule de l’émission dominicale de Canal+ se serait bien vue comme elle l’a confié à un internaute, qui avait demandé à Pierre Ménès sur X s’il était prêt à répondre favorablement à un coup de fil de Ligue 1 + : « Oui probablement mais c’est vraiment de la fiction ».