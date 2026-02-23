Verratti et les boites de nuit : Riolo en rajoute une couche, ce joueur de Ligue 1 va avoir «une plus belle carrière» que lui ?

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a plusieurs fois donné son avis sur Marco Verratti et il n’était pas vraiment son plus grand fan. Le journaliste avait notamment taclé le milieu de terrain italien au sujet de son hygiène de vie et notamment le fait qu’il sortait souvent en boîte de nuit. Selon lui, un joueur de Ligue 1 pourrait facilement faire une meilleure carrière que l’ancien joueur de Pescara, justement car il fait attention à cet aspect-là.

En 2023, le PSG avait décidé de se séparer de Marco Verratti. Luis Enrique estimait alors que l’Italien n’avait pas les qualités requises pour évoluer dans son équipe. Un vrai coup de tonnerre pour les supporters parisiens qui appréciaient beaucoup le milieu de terrain, mais ce n’est pas le cas de tout le monde.

Marco Verratti says farewell to PSG after 11 years and 30 trophies.



A PSG legend 🥺 pic.twitter.com/ahzgyCGTCX — B/R Football (@brfootball) September 15, 2023

Riolo n’était pas très fan de Marco Verratti À de nombreuses reprises, Daniel Riolo avait critiqué Marco Verratti dans l’After Foot. Le journaliste de RMC évoquait notamment le fait que l’ancien milieu de terrain du PSG ne faisait pas vraiment attention à son hygiène de vie. « Moi, j’étais tout à fait objectif, lucide en disant : ‘regardez les performances et ce qu’il est capable de faire pendant les matchs’. Eux étaient là à fantasmer sur ce joueur, ses performances, sur quelqu’un qui joue 50% des matchs, qui n’est pas professionnel, qui n’a pas d’hygiène de vie. C’est grave de ne pas être professionnel et de ne pas avoir d’hygiène de vie. »