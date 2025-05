Un transfert XXL provoqué par Mbappé, le PSG a eu très chaud !

La rédaction

Alors qu’Achraf Hakimi brille cette saison sous les ordres de Luis Enrique, l’histoire entre le défenseur marocain et le PSG aurait pu tourner court. En 2022, un départ était envisagé… à cause de la situation de son grand ami Kylian Mbappé. Aujourd’hui, Hakimi est plus épanoui que jamais et vise la Ligue des champions.

Achraf Hakimi a rejoint le PSG lors du mercato estival 2021. Après quatre années passées dans la capitale, le défenseur marocain est sur le point de réaliser le rêve de tous les supporters parisiens : ramener enfin la Ligue des champions. Les coéquipiers du latéral affronteront l’Inter Milan en finale.

L’histoire entre Hakimi et Mbappé

Pourtant, l’histoire entre Hakimi et le PSG aurait pu être radicalement différente. Le quotidien espagnol AS révèle que son grand ami Kylian Mbappé a failli provoquer son départ. En 2022, au moment de la prolongation du natif de Bondy, Hakimi aurait envisagé de quitter le club si Mbappé n’avait pas signé ce nouveau contrat.

Le renouveau d’Hakimi

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, l’avenir d’Hakimi n’est plus du tout incertain. Le coach espagnol a, selon ses propres mots, «changé la vie» du défenseur marocain du PSG. Ce dernier affirme avoir atteint un niveau jamais atteint auparavant, sous les ordres de Lucho.