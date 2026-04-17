Un Marocain «aussi technique que Neymar» : La déclaration qui va faire parler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il n’a pas forcément connu la carrière à laquelle il était prédestiné, Neymar a tout de même su marquer les esprits. Considéré comme l’un des plus grands dribbleurs de tous les temps, le Brésilien a réalisé de nombreux gestes techniques marquants. Faisant partie du gratin mondial en termes de technique, le milieu offensif de Santos ne serait pas forcément plus fort qu’un certain joueur marocain. Explications.

Pour beaucoup d’observateurs, un sentiment de gâchis est évoqué au moment d’évoquer la carrière de Neymar. Entre vie extra-sportive animée et blessures à répétition, le génie brésilien semble donner l’impression qu’il aurait pu faire beaucoup plus. Mais une chose est sûre, l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone a marqué les esprits de toute une génération.

🚨🚨 Marouane Chamakh 🇲🇦 : « 𝗔𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗔𝗔𝗥𝗔𝗕𝗧 🇲🇦 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 🇧🇷.



𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘.



J’assume mes responsabilités. »



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« Adel Taarabt est aussi technique que Neymar, facile » Ce vendredi sur la chaîne BeIN Sports, au tour de l’ancien attaquant marocain Marouane Chamakh de se laisser aller à une comparaison osée. Pour lui, son ancien coéquipier et compatriote Adel Taarabt est aussi doué techniquement que le Brésilien. « Adel Taarabt est aussi technique que Neymar, facile. J’assume et j’accepte. Pas meilleur, mais aussi technique. Le même niveau techniquement que Neymar, et j’assume mes responsabilités. Ils ne connaissent pas Adel c’est pour ça ! Il avait vraiment quelque chose », a ainsi lâché l’ancien attaquant d’Arsenal notamment.