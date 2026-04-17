Un Marocain «aussi technique que Neymar» : La déclaration qui va faire parler !

S’il n’a pas forcément connu la carrière à laquelle il était prédestiné, Neymar a tout de même su marquer les esprits. Considéré comme l’un des plus grands dribbleurs de tous les temps, le Brésilien a réalisé de nombreux gestes techniques marquants. Faisant partie du gratin mondial en termes de technique, le milieu offensif de Santos ne serait pas forcément plus fort qu’un certain joueur marocain. Explications.
Pour beaucoup d’observateurs, un sentiment de gâchis est évoqué au moment d’évoquer la carrière de Neymar. Entre vie extra-sportive animée et blessures à répétition, le génie brésilien semble donner l’impression qu’il aurait pu faire beaucoup plus. Mais une chose est sûre, l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone a marqué les esprits de toute une génération.
« Adel Taarabt est aussi technique que Neymar, facile »
Ce vendredi sur la chaîne BeIN Sports, au tour de l’ancien attaquant marocain Marouane Chamakh de se laisser aller à une comparaison osée. Pour lui, son ancien coéquipier et compatriote Adel Taarabt est aussi doué techniquement que le Brésilien. « Adel Taarabt est aussi technique que Neymar, facile. J’assume et j’accepte. Pas meilleur, mais aussi technique. Le même niveau techniquement que Neymar, et j’assume mes responsabilités. Ils ne connaissent pas Adel c’est pour ça ! Il avait vraiment quelque chose », a ainsi lâché l’ancien attaquant d’Arsenal notamment.
Neymar a inspiré toute une génération
Entre buts sensationnels et surtout dribbles parfois inimaginables, Neymar a su éblouir le football mondial de son talent. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne cherche désormais à accomplir son dernier défi : celui de porter la Seleção au rang de championne du monde aux États-Unis en 2026. Souvent imité, jamais égalé, Neymar fait parfois l’objet de certaines comparaisons avec des joueurs. Pépite du PSG, Désiré Doué est souvent ramené au Brésilien de par son style de jeu. De plus, Neymar est l’idole du jeune Français, admiratif de ce dernier.