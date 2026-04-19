Antoine Griezmann vit une nouvelle désillusion, la malédiction continue avec l’Atlético de Madrid

Amadou Diawara

Après avoir passé dix années à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann va migrer vers les Etats-Unis cet été. En effet, l'attaquant français de 35 ans va évoluer en MLS, du côté d'Orlando. Et malheureusement pour Antoine Griezmann, il n'aura remporté aucun trophée en Espagne avec les Colchoneros.

Formé à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a tapé dans l'oeil de la direction de l'Atlético de Madrid. A tel point que les Colchoneros ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2014. En effet, les hautes sphères madrilènes ont formulé une offre à hauteur de 54M€ pour s'attacher les services d'Antoine Griezmann. Une offensive qui a fait mouche.

Antoine Griezmann était perdu en France, voilà pourquoi il a tout plaqué https://t.co/R42xk16Q1v — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

L'Atlético a perdu la finale de la Coupe du Roi Après cinq saisons de bons et loyaux services à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a tenté une aventure au FC Barcelone. Toutefois, son séjour au Camp Nou s'est mal passé. Par conséquent, Antoine Griezmann est revenu chez les Colchoneros lors de l'été 2021, et ce, après avoir passé seulement deux années au Barça. Et alors qu'il a fêté ses 35 ans au mois de mars, l'ancien international français a décidé de s'exiler en MLS cet été. En effet, Antoine Griezmann va rejoindre Orlando librement et gratuitement au mois de juillet, et ce, sans avoir rien gagné en Espagne avec l'Atlético de Madrid.