Transferts - Kolo Muani : Grande décision à venir du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En deçà des attentes pour sa première saison au PSG, Randal Kolo Muani se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. L’attaquant de 25 ans a pourtant les idées claires en voulant s’imposer dans la capitale, une position partagée par son président Nasser Al-Khelaïfi. Le bon choix ?

« Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir ». Retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani avait profité d’un point presse durant la compétition pour faire le point sur sa situation personnelle, lui qui sort d’une première saison difficile au PSG. Recruté il y a un an pour 85M€ bonus compris, avec un rôle majeur joué par le président Nasser Al-Khelaïfi, l’international tricolore n’a pas répondu aux attentes avec 9 buts et 6 passes décisives, tout en voyant son temps de jeu décroitre au fil des mois.

Mercato : Le PSG vise une star, une réunion au sommet est annoncée ! https://t.co/wtJKbPBe1w pic.twitter.com/8dIMJD5uRd — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

L'avenir de Kolo Muani fait parler

Luis Enrique a visiblement perdu confiance en son joueur, de quoi déjà relancer les rumeurs sur son avenir alors que le PSG envisage le recrutement d’un nouvel attaquant dans le même temps. Le nom de Victor Osimhen (Naples) a notamment pris de l’ampleur ces derniers jours, mais la situation n’inciterait pas le numéro 23 du PSG à faire ses valises.

Al-Khelaïfi compte sur lui

Selon Sky Deutschland, l’attaquant du PSG n’aurait nullement l’intention de plier bagage durant le mercato estival, une position partagée par Nasser Al-Khelaïfi. Malgré la saison compliquée de son protégé, le président du club de la capitale écarterait l’idée de lâcher le joueur, désireux de tourner la page sans pour autant changer d’équipe. « C'est une saison que je dois vite oublier. Après ça arrive, je ne peux pas être au top à chaque saison, déclarait-il le mois dernier. Malgré cela, j'ai fini cette saison avec 8 buts. Je pense que j'ai été un peu efficace, mais c'est juste qu'on ne m'attendait pas à ce niveau-là. Mais finir une saison avec 8 buts, je pense que ce n'est pas décevant à ce point. C'est juste décevant par rapport à la saison que j'ai faite à Francfort. »

Alors selon vous, le PSG a-t-il raison de vouloir conserver Randal Kolo Muani ? À vos votes !