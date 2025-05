Terrible annonce du PSG, son cauchemar continue

Alexis Brunet

Depuis sa grosse blessure en février 2023, Presnel Kimpembe n’est plus le même joueur. Le défenseur a mis plus de deux ans pour se remettre de ce coup dur, mais il est encore très loin du haut niveau. Cette saison, le Français n’a disputé que 76 minutes et cela pourrait s’arrêter là. En effet, le PSG a annoncé que le champion du monde était de nouveau blessé.

Lors du prochain mercato estival, le PSG aurait fait du recrutement d’un défenseur droitier sa priorité, vu que Marquinhos est le seul spécialiste du poste. Mais le club de la capitale pourrait également tenter de faire venir un central gaucher, car l’avenir de Presnel Kimpembe est plus qu’incertain.

Kimpembe a très peu joué

Après une très grave blessure en février 2023, Presnel Kimpembe a été éloigné des terrains pendant plus de deux ans. Le Français a fait son retour à la compétition cette saison, mais Luis Enrique l’a utilisé avec parcimonie. Il n’a pris part qu’à cinq matches, pour un total de 76 minutes. Le défenseur ne semble pas revenir à son meilleur niveau et le PSG pourrait donc décider de le vendre cet été.

Kimpembe de nouveau blessé

Si Presnel Kimpembe est mis sur le marché, reste à voir qui voudra bien le recruter. Le Français est très fragile et il s’est d’ailleurs blessé de nouveau. Le PSG a annoncé que son défenseur était victime d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit, et qu’il allait donc rester au repos ces prochaines semaines. Le cauchemar continue donc pour le champion du monde.