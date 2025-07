Signature avec Mbappé : Une star passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est l'un des porte-drapeaux les plus reconnus du sport tricolore. Le champion du monde est le capitaine de l'équipe de France et l'attaquant star du Real Madrid en s'étant bâti une énorme notoriété au fil des années. De quoi inspirer Léon Marchand, chouchou du public français pendant les JO de Paris 2024 avec ses quatre médailles d'or en natation.

« Le chic à la française. Bienvenue dans la grande famille Nike Léon (ndlr Marchand). On va prendre soin de toi ! ». Dans la foulée de l'annonce commune de L'Equipe Magazine et de Léon Marchand sur l'entretien croisé au Texas entre Victor Wembanyama et le quadruple médaillé d'or olympique avant le photoshoot auquel Kylian Mbappé a également pris part, l'attaquant du Real Madrid accueillait Marchand de par son statut d'égérie phare française de Nike.

Léon Marchand rejoint Mbappé, une évidence ! L'Equipe Magazine révèle que Léon Marchand se serait immédiatement montré emballé par l'idée de partager l'affiche avec Victor Wembanyama et Kylian Mbappé pour son entrée chez Nike. Ce que tout le monde n'aurait pas fait. Néanmoins, à ses yeux, ce fut comme une évidence si l'on se fie au ressenti d'un témoin sur place à Austin pour l'interview. « Au contraire, je crois que ça lui fait très plaisir ».