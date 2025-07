Signature à OM : De Zerbi fait une grande annonce !

Arrivé à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi a rapidement conquis la cité phocéenne. Dans un ouvrage qui lui est consacré, l'entraîneur italien revient sur son choix fort de rejoindre Marseille et confirme son attachement au club, assurant qu’aucune autre équipe ne pourrait aujourd’hui le convaincre de partir de Marseille.

L’été dernier, l’OM a frappé un grand coup en ramenant à la Commanderie Roberto De Zerbi . L'ancien coach de Brighton voulait quitter son club et avait de belles écuries européennes intéressées, mais il a préféré rejoindre le club phocéen. Une nouvelle qui a ravi la direction et les fans de l’OM , qui se voient enfin construire un projet stable avec un entraîneur.

«Aucune équipe ne peut me débaucher»

Roberto De Zerbi se plaît à l’OM et ne semble pas prêt de partir puisqu’il a également expliqué :

« Aucune équipe ne peut me débaucher d’un endroit où je me sens bien. Je pars uniquement lorsqu’il y a un conflit, des objectifs divergents ou que je ne me sens plus à l’aise au sein de l’institution, peu importe la durée du contrat. »