Foot

Rolland Courbis : « Je suis confiant pour l’avenir du FC Sète »

Publié le 8 juillet 2022 à 17h54 par Alexis Bernard

Ancien entraîneur de l’OM et des Girondins de Bordeaux, Rolland Courbis a été sollicité par les dirigeants du FC Sète en fin de saison dernière pour les accompagner dans le développement du club. Contacté par Le 10 Sport, le consultant de RMC Sport réagit à l’actualité du club héraultais et à son prochain passage en délibéré devant la DNCG.