PSG - OM : Il donne son verdict sur ce grand débat (et ça ne va pas plaire aux Parisiens)

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le PSG et l’OM sont les meilleurs ennemis. Les supporters des deux clubs se vouent une grande rivalité et cela englobe de nombreux sujets. Le critère de l’ambiance des stades revient souvent sur le tapis et à ce petit jeu-là ce sont peut-être les Marseillais qui sortent gagnants.

Grâce notamment à Canal +, la rivalité entre l’OM et le PSG existe depuis les années 90. Elle n’a cessé de croître au fil des saisons, même si dernièrement le club de la capitale est celui qui domine au niveau des trophées, notamment avec l’arrivée du Qatar en 2011. D’autres domaines entrent en compte dans cette rivalité et les Marseillais ont là plus d’arguments.

Le Vélodrome, meilleure ambiance de France ? Outre les trophées, la guerre entre les supporters de l’OM et du PSG vise à savoir qui a la meilleure ambiance. Interrogé par le journal L’Équipe, Craig Hope, journaliste qui couvre Newcastle pour le Daily Mail et qui a vécu des matchs au Vélodrome et au Parc des princes, a donné son avis sur la question. « Dans les stades en Europe continentale, et notamment à Paris, il y a une sorte de bruit de fond qui peut se révéler très intimidant pour les adversaires. Dans ce domaine précis, le public du Parc se révèle très performant, sans pour autant selon moi atteindre le niveau du Vélodrome, où je suis allé récemment (Marseille-Newcastle, 2-1, le 23 novembre) et qui m'a beaucoup impressionné. Tu entends beaucoup de légendes sur l'ambiance du Vélodrome et je n'avais pas été déçu. »