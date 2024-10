PSG : Le rêve du Qatar miné par... Al-Khelaïfi 

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à la tête du PSG, le Qatar rêve de décrocher la Ligue des champions. Un rêve surtout incarné par le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi. Mais selon Laurent Tapie, fils de l’ancien boss de l’OM, Paris ne gagnera jamais la C1 avec NAK à sa tête.

Depuis le début de saison, le PSG a beaucoup de difficultés à briller en Ligue des champions. Pour le moment, le bilan du club de la capitale est d’une victoire, une défaite et un match nul. Les coéquipiers de Marquinhos sont donc actuellement assez mal embarqués pour pouvoir prétendre atteindre la phase à élimination directe.

« Voilà pourquoi le PSG n'est pas champion d'Europe »

Même si le PSG est mal embarqué en Ligue des champions, rien ne dit qu’il n’ira pas au bout cette saison. Une pensée que ne partage pas forcément Laurent Tapie, fils de l’ancien boss de l’OM, qui s’est exprimé lors de l’émission But Football Club sur Sud Radio. Selon lui, le club de la capitale ne gagnera jamais la C1 avec Nasser Al-Khelaïfi comme président. « Quand on a quelqu'un comme Nasser Al-Khelaïfi au PSG, je n'ai rien contre l'homme, qui a comme passé d'être prof de tennis au départ, et qui devient président du PSG et qui parle avec Messi, quand Messi entend Nasser lui parler, il entend personne. Il s'en fout complètement de ce que lui dit Nasser. Un club, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà pourquoi le PSG n'est pas champion d'Europe et, je pense, ne le sera pas avant un moment. Ça part du sommet et ça doit rayonner sur le terrain. Si le sommet n'a pas la compétence ou la légitimité ou les deux, c'est très compliqué. »

Le PSG a déjà fait une finale de LDC

Pour le moment, le meilleur résultat du PSG en Ligue des champions est une finale. Le club de la capitale a failli transformer le rêve en réalité lors de la finale 2019-2020, mais c’était malheureusement sans compter sur le Bayern Munich. La formation allemande s’était alors imposée 1-0, grâce à un but de l’ancien parisien, Kingsley Coman.